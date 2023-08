LIVE Schützenfest in Neuss 2023 Fest offiziell durch Donnern der Geschütze und Festgeläut eröffnet

Neuss · Mit dem Fassanstich wurde die Kirmes am Freitag eröffnet, am Abend ging das große Feuerwerk über die Bühne. Am Samstag wurde pünktlich um 12 Uhr das Schützenfest offiziell durch Donnern der Geschütze, Festgeläut und Hissen der Fahnen eröffnet. Wir nehmen Sie mit in unserem Live-Blog.

26.08.2023, 12:35 Uhr

Bei der letzten Salve feuerte König Marc I. selbst eine Kanone ab. Foto: Frank Kirschstein

Das letzte Wochenende im August gehört den Schützen. Und zum 200-jährigen Jubiläum ist die Freude in diesem Jahr besonders groß. Wir berichten im Liveblog von allen Höhepunkten. Initial rendered content

(NGZ)