Flüchtlingspaar im Neusser Hofstaat Krönungsball international

Kai Sauer war den zweiten Tag in Deutschland und hatte sein Beglaubigungsschreiben bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier noch nicht abgegeben, da erlebte der neue Botschafter Finnlands schon den, wie es Schützenpräsident Martin Flecken formulierte, „Höhepunkt seiner Zeit in Deutschland“. Denn Schützenkönig Christoph Heusgen hatte Sauer, den er auf dem diplomatischen Parkett kennengelernt hat, zu seiner Krönung in die Stadthalle eingeladen. Die wurde zu einer rauschenden Ballnacht, und die letzten Gäste gingen erst zu Bett, als der neue Tag längst erwacht und Schützenkönigin Ina Heusgen schon wieder auf dem Weg zu ihrem Schreibtisch im Bundeskanzleramt war.