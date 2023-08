Jäger, Gilde, Hubertusschützen und Schützenlust Der erste Blick auf die Neusser Schützenfackeln 2023

Die Fackeln sind aus dem Neusser Schützenfest nicht wegzudenken. Auch in diesem Jahr ziehen wieder Großwagen durch die Straßen. Hier ist die Peanut-Fackel der „Rekelieser“ zu sehen. Während Jäger, Gilde und Hubertusschützen am Theater am Schlachthof jetzt ihre Wagen präsentierten, traf sich die Schützenlust am Gare du Neuss. Ein erster Blick auf ihre Werke.