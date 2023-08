Weitere Marschblöcke der Grenadiere und der Schützengilde Das sind die Sieger im Regiment der Bürger-Schützen in Neuss

In der am Freitag veröffentlichten Schützenfestbeilage fehlen leider zwei Marschblöcke in der Aufstellung des Regiments. Außerdem gab es Fehler bei den Korpssiegern. Sieger bei den Sappeuren ist Stephan Ferch, der Korpssieger der Grenadiere heißt Heiko Martinato, Gildekönig ist Lucas Baumann, hier jetzt auch mit dem korrekten Foto. Wir bitten herzlich um Entschuldigung und liefern auch die fehlenden Blöcke – dritter Marschblock Grenadiere und dritter Marschblock Schützengilde – mit den Namen der Zugführer und, in Klammern, jeweils der Anzahl der Marschierer nach: