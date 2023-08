Ex-Merkel-Berater schießt den Vogel ab Der Diplomat auf dem Neusser Königsthron

Sein Amtsnachfolger Christoph versprach an Ort und Stelle, diese Stiftung in seinem Königsjahr unterstützen zu wollen. Zudem kündigte er dem Verein „Neuss hilft“, der sich auch in Neuss für Flüchtlinge aus dem Ukrainekrieg kümmert, seine Unterstützung an. In einem Grußwort an die Menschenmenge auf der Wiese, betonte Heusgen, dass sich in dem Moment, als der Vogel fiel, für ihn, der ein halbes Jahrhundert Schütze ist, ein Jugendtraum erfüllt hat. Er bekannte sich zur Tradition des Schützenwesens, die er wahren will, sagte aber zugleich auch, dass sich das Schützenfest „an neue Empfindungen anpassen“ muss. Für den Diplomaten und Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz heißt das auch: „Es geht um eine größere Rolle der Röskes. Es geht aber auch um die, die als Flüchtlinge zu uns kommen.“ Sie müsste man zu integrieren suchen, „um die Gemeinschaft unserer Stadt zu wahren.“