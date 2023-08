Böllerempfang eröffnet Schützenfest Neuss Der König an der Kanone

Zumindest macht der König es so, wie er es für richtig hält. Dazu gehört auch, dass er am Samstagmorgen Punkt 9 Uhr auf dem Markt stand, wo er persönlich all jenen Schützen einen Orden verlieh, die am Königsehrenabend verhindert gewesen waren. Rund 150 Aktive nutzten diese zweite Chance. „Das war sehr schön, und ich würde es wieder so machen“, sagte er anschließend beim Empfang im Interview mit Ludger Baten, dem langjährigen Redaktionsleiter der NGZ.