Sonderfahrplan in Neuss Alles Wichtige für die Fahrt zum Schützenfest

Die Umleitung der Busse beginnt am Samstagabend bis Dienstag jeweils eine Stunde vor dem vom Neusser Bürger-Schützen-Verein geplanten Zugbeginn für die Dauer der Schützenumzüge. So wird etwa die Umleitung am Samstagabend ab 19.30 Uhr eingerichtet, also circa eine Stunde vor Beginn des Fackelzuges. Gleiches gilt dann für die Umzüge an den Folgetagen. Am Montag beginnt die Sperrung um 14.30 Uhr durchgängig bis circa 21 Uhr. Am Dienstag schließlich beginnt die Sperrung ab 14 Uhr durchgängig bis zum Ende der Festumzüge.