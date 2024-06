Schützenfest 2024 in Weckhoven Weckhovens Regiment marschiert für Kevin Bölling

In dessen Mittelpunkt steht bis Dienstagabend das Schützenkönigspaar Kevin I. Bölling und Königin Janine Bölling. „Ich bin in Weckhoven aufgewachsen und wollte immer schon Schützenkönig werden“, berichtet der 32-jährige Berufskraftfahrer. Ehefrau Janine (47) stammt aus Düsseldorf. An der Seite ihres Onkels Siegfried Witzke war die Haushaltshilfe bereits Zugkönigin. „Bis jetzt ist alles perfekt gelaufen“, freute sich Kevin Bölling. Was ihm am Schützenwesen so gefällt: „Die Gemeinschaft wird hier groß geschrieben. Wer man ist und woher man kommt, spielt keine Rolle.“