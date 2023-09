Schützenfest mit Königspaar Matthew und Alexandra Weitz Ausgelassene Stimmung bei den Uedesheimer Schützen

Gleich am Sonntagmorgen in der Früh ging das Programm weiter. Pünktlich um 8.45 Uhr fand in der St. Martinus Kirche ein großer Festgottesdienst statt, der nicht nur von den Schützen sehr gut besucht wurde. Im Anschluss an den Gottesdienst wurde am Ehrenmal feierlich den Toten gedacht, bevor es zum Frühschoppen ins Zelt ging. „Es ist unglaublich, was hier an diesem Wochenende los ist. Es ist so schön, dass endlich alle wieder mit dabei sind und mit uns feiern“, so Peter Lehmann, Pressesprecher des Bürger-Schützenvereins Neuss-Uedesheim. „Aber es ist ein bisschen traurig, dass morgen Nachmittag für uns schon wieder alles vorbei ist“, fügt Königin Alexandra Weitz hinzu.