Schützenfest in Reuschenberg : Nachfolger für Rekordkönig gesucht

Heint Georg Spelter und Angelika Thiele genossen am Sonntag als Schützenkönigspaar den Festzug in Reuschenberg. Foto: Andreas Woitschützke

Reuschenberg Nach einem schönen Schützenfest ziehen die Reuschenberger am Montag an die Vogelstange. Ein Bewerber für das Königsamt hat sich noch nicht gezeigt. Was hätte das für Folgen?