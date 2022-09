Schützenfest in Norf : Spontanbewerber regiert als Michael III. in Norf

Schützenkönigspaar in Norf: Michael und Stephanie Richter. Foto: Bruderschaft

Norf Mit der so genannten Spätkirmes in Norf endet an diesem Wochenende die Schützenfestsaison in Neuss. im Mittelpunkt stehen Michael und Stephanie Richter als Königspaar – das so erst niemand auf der Rechnung hatte.

Norf darf nicht ohne König sein: Das dachte sich zur Frühkirmes im Mai nicht nur Michel Richter aus dem Jägerkorps, sondern auch sein Korpskamerad Axel Esser und Andreas Pickels von der Artillerie. So konnte Brudermeister Gregor Nellen, der sich mit einem Schützenfest ohne König schon fast abgefunden hatte, einen Wettbewerb moderieren, aus dem Michael Richter mit dem 59. Schuss als Sieger hervorging. „Man lebt nur einmal“. begründet Michael III. seinen spontanen Entschluss im Mai, den Ehefrau Stephanie mitträgt.

Beide schauen nun mit froher Erwartung dem Heimatfest der Norfer St.-Andreas-Bruderschaft entgegen, das am Samstag (17.) um 12 Uhr mit dem Böllern beginnt und am Dienstag (20) mit den Krönungsfeierlichkeiten für Richters sein Ende finden wird. Dass sich das Paar gut vorbereitet sieht, verdankt es auch den Ministerpaaren Matthias und Kristina Richter sowie Frank und Ulla Sausner. Dass die Wahl auf den Jägermajor Sausner gefallen sei, sei nur folgerichtig, sagt Richter, schließlich war er dessen Adjutant.

Der Kölner Richter lernte Norf im Jahr 2000 über seine heutige Ehefrau Stephanie kennen. Beide heirateten 2005 und 2006 trat er in die Bruderschaft ein und dort dem Jägerzug „Edelweiß“ bei. Zur Sozialisation im Ort gehört auch, dass der zweifache Vater beim TSV Norf die Jugendfußballmannschaft von Sohn Constantin trainiert. Seine Ehefrau musste man nicht „sozialisieren“ – die gelernte Kauffrau stammt aus dem Ort und arbeitet heute im „Norfer Treff“.

Für beide ist das Fest ein Höhepunkt, aber auch für das Grenadierkorps, das 100 Jahre alt wird, die Jägerzüge Sank Hase“ (90 Jahre), „Froh und Heiter“ (75) und den Königszug „Edelweiß“ (75), sowie den seit 40 Jahren bestehenden Schützengildezug „De Jonge vom Norfbach“. Jubiläen, die sich sicher auch am Fackelzug ablesen lassen, der am Samstag ab 20 Uhr ein erstes Highlight setzt.

Am Sonntag mobilsieren nach Festgottesdienst, Feierstunde am Ehrenmal und Frühschoppen mit Ehrung vor allem die Königsparade um 17.30 Uhr und der abendliche Ball die Schützen. Am Montag trifft man sich ab 10 Uhr zum Frühschoppen, nachmittags zu Umzug und Parade und abends beim Ball.

(-nau)