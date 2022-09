Schützenfest in Norf : Norfer Königspaar bleibt ohne Parade

Die Parade für Michael und Stephanie Richter fiel Sonntag ins Wasser. Foto: Bruderschaft

Norf Beim letzten Schützenfest im Stadtgebiet zeigte die Andreas-Bruderschaft auch bei Regen Zusammenhalt. Die Festtage gehen mit Krönungsbällen am Montag und Dienstag weiter – und vielleicht klappt es doch noch mit einer Parade.

Von Rudolf Barnholt

Die St.-Andreas-Schützenbruderschaft Norf beendet mit ihrem Schützenfest die Schützenfestsaison 2022 in Neuss. Das allerdings im Zelt, denn die Wetterkapriolen ließen am Sonntag keinen Umzug und erst recht nicht die große Königsparade für das Schützenkönigspaar Michael und Stephanie Richter zu. Aber vielleicht klappt es am Montag oder Dienstag, wenn das Programmheft für den frühen Abend noch einmal eine Parade ausweist. Aber im geräumigen Festzelt saß man auch schön warm und trocken. So zeigte sich auch Susanne Benary, die als stellvertretende Bürgermeisterin geladen war, beeindruckt von Zusammenhalt und Atmosphäre bei ihren Norfern.

Am Samstag war das Fest wie gewohnt eingeböllert worden. „Die allermeisten Schützen haben nach der zweijährigen Zwangspause wieder so richtig Lust, Schützenfest zu feiern“, sagte Michael Esser, Vereinssprecher und zugleich Edelknabenbetreuer. 13 Edelknaben gibt es aktuell, es waren auch schon mal mehr als 20. Die Doppelfunktion von Michael Esser ist symptomatisch für die Situation in der Schützenbruderschaft: Es müssen Vorstandsposten neu besetzt werden, neben einem Edelknabenbetreuer wird auch ein Archivar gesucht, der gleichzeitig das Zeug zum Webmaster hat. Und Brudermeister Georg Nellen hat bereits angekündigt, bei der Mitgliederversammlung Anfang 2023 nicht erneut zu kandidieren.

Zum Frühschoppen am Sonntag wurden unter anderem Schützen aus Rosellen, Erfttal, Elvekum, Schlicherum, Gnadental, Grimlinghausen, Allerheiligen, Rosellerheide und von der Neusser Furth begrüßt. Diese Aufgabe übernahm jetzt erstmals der neue Stellvertretende Brudermeister Gerhard Gold.

Lange hatte es so ausgesehen, als müsste das letzte Schützenfest im Stadtgebiet ohne König gefeiert werden. Auf der Frühkirmes hatte es dann doch drei Kandidaten gegeben, wobei sich Michael Richter aus dem Jägerkorps durchsetzen konnte. An seiner Seite: Die aus Norf stammende Königin Stephanie.

Dass die Schützen Lust auf ihr großes Fest haben, spiegelten die sieben Fackeln wider. Den ersten Platz belegte die Fackel des 90 Jahre jungen Jägerzugs „Sank Hase“. Ihr Thema lautete „Norfstream 2022“. Die Zuschauer konnten sehen, wie zwei Schützen auf dem „stillen Örtchen“ sitzen und Biogas erzeugen.

Nach der langen Pause war es nicht gelungen, die erhoffte Anzahl an Musikeinheiten zu verpflichten, berichtet Esser. So gab es einen Musikblock weniger.

Den Hohen Bruderschaftsorden bekamen am Sonntag Dirk Jubel, Joachim Gutzke, Andreas Gayko und Christian Fieck verliehen. Das Schulterband zum St.-Sebastianus-Ehrenkreuz ging an Andreas Kaiser.