Wegen Hitze Weckhovener Schützenfest mit tierfreundlicher Entscheidung

Nach der feierlichen Eröffnung am Samstag durch den Donner der Geschütze am Lindenplatz mit vorhergehender Totenehrung auf den Friedhöfen und anschließender Feier im Festzelt begleitet von der Band Schroeder, konnte am Sonntagnachmittag bei hochsommerlichen Temperaturen das Highlight des Weckhovener Schützenfestes, die große Königsparade zu Ehren des diesjährigen Königspaares, stattfinden. Auch Bürgermeister Reiner Breuer war anwesend und sprach dem Paar seine Glückwünsche aus, ebenso wie Hermann Gröhe und Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Nachdem das vergangene Schützenjahr ohne König begangen werden musste, qualifizierte sich Kevin Bölling aus der 1974 gegründeten Schützengilde Weckhoven mit 39 Schuss beim Königsschießen beim Oberstehrenabend für die Königswürde und erfüllte sich und seiner Frau Janine einen lang gehegten Wunsch. Der gelernte Metallbauer, der heute als Kraftfahrer für ein Recyclingunternehmen tätig ist, blickt auf eine lange Verbundenheit mit dem Schützenwesen zurück, die er mit vier Jahren an der Hand seines Vaters im Gildekorps begann und von der verschiedenste Auszeichnungen und Ämter in Vereinen aus Weckhoven und Reuschenberg zeugen. Die amtierende Königin und gebürtige Düsseldorferin Janine Marion Bölling ist als Hausfrau und Haushaltshilfe in einer Sozialeinrichtung beschäftigt. Die beiden verbindet unter anderem ihre Leidenschaft für die Schützentraditionen.