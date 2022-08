Scheibenschützen in Neuss : Ein Zug der Besonderheiten feiert Jubiläum

Scheibenschützen in Neuss

Neuss Der Zug der Neusser Scheibenschützen hat in seiner nunmehr 102-jährigen Geschichte spannungsreiche Zeiten durchlebt. Jetzt feiert er sein (nachgeholtes) Jubiläum mit einem prominenten Gast.

Es sind Zeiten, die die Gesellschaft insgesamt zu überfordern drohen. „Wie können wir in dieser überforderten Gesellschaft leben?“, fragte Berlins Erzbischof Heiner Koch am Samstag bei einer Feier im Landestheater, wo er vier Punkte aufzeigte, die helfen können und für die ihm die Scheibenschützen als Vorbild dienten: Traditionen dankbar annehmen, als Gemeinschaft handeln und sich gegenseitig stützen, zielorientiert und optimistisch nach vorne gehen – und kleine Zeichen setzen. „Es sind nicht die großen Dinge, die Welt verändern, sondern viele Kleinigkeiten“, sagte Koch.

Der gebürtige Düsseldorfer Koch war schon oft in Neuss und unter anderem drei Mal Ehrengast beim Neusser Schützenfest. Nun folgte er der Einladung von Hans-Peter Zils, dem Major des Zuges der Scheibenschützen, die der Ehrenpräses des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften auch schon einige Male besucht hat. An der Neusser Stadtgrenze habe er gedacht, sagt Koch: „Jetzt biste in Kur.“ Denn Berlin, wo er seit 2017 Oberhirte der Katholiken ist, sei eine Stadt ohne (Schützen)-Tradition. Er gebe aber den Traum nicht auf, sagte Koch, irgendwann die Scheibenschützen oder gar das ganze Neusser Regiment durch das Brandenburger Tor ziehen zu sehen.