Stadt und Schausteller ziehen Bilanz Neusser Kirmes knackt die Eine-Million-Marke

Auch wenn eine Entscheidung noch aussteht: Aufgrund der positiven Rückmeldungen zu dem Eröffnungs- statt Abschluss-Feuerwerk scheinen die Türen offen zu stehen für eine Wiederholung im nächsten Jahr. So spricht Kremer von einer „zündenden Idee“. Nicht nur der zeitliche, sondern auch der räumliche Wechsel sollte sich rentieren – so wurden die Raketen in diesem Jahr statt vom Möbel-Höffner-Parkplatz aus von der Festwiese gezündet. Die Show rückte somit näher an die Besucher heran.