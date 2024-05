Schützenfest in Neuss Heusgens Name auf der Königsstele

Geklebt, nicht graviert. Filigran und geschickt wie ein Goldschmied legte Hans-Jörg Dickmann (73) Hand an und in wenigen Sekunden hatte der Grafik-Designer aus dem Neusser Süden seinen Auftrag erfüllt: 2023 Kostenpflichtiger Inhalt Heusgen, Christoph II. – der Name der amtierenden Schützen-Majestät, Jahreszahl inklusive, ist nun auf der sogenannten Königsstele in der Krämerstraße zu lesen, auf der alle namentlich bekannten Neusser Schützenkönige seit dem Gründungsjahr 1823 verewigt sind. „Das gleicht einer amtlichen Bekanntmachung“, sagte Schützenkönig Christoph Heusgen (69), der beeindruckt zuschaute, wie flink Dickmann seinen Namenszug auf der Edelstahlstele befestigte.