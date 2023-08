Weitere Wettbewerbe auf der Festwiese in Neuss Axel Hebmüller ist Hoher Reitersieger

Jubelrufe am Stand der Edelknaben: Mit dem 59. Schuss hat Samuel Appelfeller die letzte Sternplakette getroffen und ist damit der neue Edelknabenkönig. Der Neunjährige ist der jüngste Sohn des evangelischen Pfarrerehepaar Nadine und Sebastian Appelfeller der Gemeinde Neuss Süd und am Norfbach. Mit ihm freuen sich die Geschwister Charlotte (15), Johanna (13) und Jakob (11). Wenn er nicht mit den Edelknaben unterwegs ist, besucht er die 4b der St. Konrad Schule, ist Torwart bei der DJK Gnadental und spielt seit drei Jahren Cello. Das Festschießen der Edelknaben wurde in diesem Jahr von einem Trauerfall überschattet - der Vater des diesjährigen Edelknabenkönigs Noah Schmitz ist gestorben. Für seine Familie sammelte das Korps nun Spenden - aufgerundet 2000 Euro sind dabei zusammengekommen.