Fackelzug beim Schützenfest in Neuss 2023 Schützenfrauen im Verein oder auf dem rosa Einhorn?

Vor einem Jahr war es der Schützenlustzug „Fein raus“, der mit seiner Fackel „Rand oder Reihe“, „Röskes rein in den Verein“, die Debatte um eine aktivere Rolle von Frauen im Neusser Bürger-Schützenverein befeuerte, jetzt legt der Hubertuszug „Rheinkaliber“ mit einem noch deutlicheren Statement nach: „Reihe statt Rand“, Nicht noch 200 Jahre warten“, „Passiv ohne Rechte – zu wenig“, diese Forderungen auf seiner Fackel fasst der Zug in einem schlichten „Alle rein in den Verein“ zusammen. Und nebenbei macht er auch noch klar, was er von Rassismus und Diskriminierung hält. Nichts. „Nicht auf unserer Bühne“, heißt es bei auf der „Rheinkaliber“-Fackel.