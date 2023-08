Schützenfest in Neuss 2023 Erste Kirmesnacht begeistert mit großem Feuerwerk

Neuss · Am ersten Kirmesabend des Schützenfestes 2023 in Neuss lockte das große Feuerwerk zahlreiche Besucher auf den Rummelplatz und in die Innenstadt. Heute geht es weiter mit Böllerschießen, Kinderparade und Fackelzug.

26.08.2023, 10:33 Uhr

21 Bilder Feuerwerk zum Auftakt in der ersten Kirmesnacht 21 Bilder Foto: Simon Janßen

Das hat sich gelohnt! Das Feuerwerk bei der Neusser Kirmes wurde erstmals schon am Eröffnungsabend abgefeuert – und fand ein großes Publikum. Bislang flogen die Raketen erst am letzten Kirmestag, dienstags, in den Himmel. Was Sie zu Schützenfest und Kirmes in Neuss 2023 wissen müssen Termine, Anfahrt und Parade - Start mit Kirmes und Feuerwerk am Freitag Was Sie zu Schützenfest und Kirmes in Neuss 2023 wissen müssen Das Problem dabei: Zeitgleich war nach dem Wackelzug in der Innenstadt viel los. Diese Konkurrenz gibt es nun nicht mehr, das Feuerwerk hat nun einen „Solo-Auftritt“. Pünktlich um 22.30 Uhr ging’s los und die Menge auf dem Kirmesplatz hatte ihren sicht- und hörbar ihren Spaß. Am Samstag geht es nun weiter mit der offiziellen Schützenfesteröffnung durch den Donner der städtischen Geschütze, 12 Uhr auf dem Wendersplatz, anschließend zieht die erste Kinderparade über den Markt. Heute Abend dann steht der große Fackelzug des Schützenregiments auf dem Programm. Erwartet werden Zehntausende Besucher in der Innenstadt.

(NGZ)