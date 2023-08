Preise für Bier, Pommes und mehr beim Schützenfest 2023 Das kosten Essen und Getränke auf der Kirmes in Neuss

Neuss · Durch die Corona-Pandemie und die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs mussten auch auf der Kirmes zuletzt die Preise angehoben werden. Was kosten Currywurst, Bier und Co. in diesem Jahr?

25.08.2023, 19:33 Uhr

Am Stand von Marco Haas (hier Mitarbeiter „Boti“) kostet die Bratwurst weiterhin vier Euro inklusive Senf. Foto: Simon Janßen

Von Simon Janßen

Josef Kremer hatte es bereits bei der Vorstellung des Kirmesprogramms durchschimmern lassen: „Das Ende der Fahnenstange ist erreicht“, so der Chef der Schausteller im Rhein-Kreis. Damit gemeint waren die Preise in sämtlichen Bereichen der Kirmes – egal ob Fahrgeschäfte, Essen oder Getränke.