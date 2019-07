Schützenfest Holzheim : Beförderungen zum Festauftakt

Holzheim Fackelbauer thematisieren beim Schützenfest den Generationenwechsel im Verein

Denn zwanzig Edelknaben, der kleine Zug der jungen Fähnriche des Grenadierkorps, Nachwuchsschützen in den einzelnen Korps und viele junge Burschen in neuen Zügen waren zu sehen. Jörg Geerlings, der stellvertretende Bürgermeister, verband das mit einem Kompliment an den Bürger-Schützenverein. Der könne optimistisch in die Zukunft schauen. „Schützen sind ein Symbol der Gemeinschaft“, sagte Landrat Hans-Jüren Petrauschke beeindruckt vom großen Regiment. „Sie stehen für lebendiges Brauchtum und Identifikation mit der Heimat“.