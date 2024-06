Veranstaltung in Gnadental Schützenfest mit Zwischenfällen – mehrere Schützen angegriffen

Am Sonntagmorgen startete das Programm traditionell mit einem Festgottesdienst für alle Bürger und Schützen in der Kreuzkirche bevor dann mit einem Großen Zapfenstreich die Toten geehrt wurden. Danach waren alle zum Frühkonzert in das Festzelt eingeladen, bei dem es in diesem Jahr eine besondere Ehrung gab. Willi Müller aus dem Schützenzug ,,Treu zu Gnadental" wurde für 70 Jahre Mitgliedschaft im Bürger- und Heimatverein geehrt. ,,Das ist schon ein sehr bemerkenswertes Jubiläum, das wir nicht alle Tage haben. Willi Müller hat eine beeindruckende Karriere bei den Schützen hinter sich, für die wir ihn besonders ehren möchten", so Volker Maasch. Am Sonntagnachmittag ging es dann weiter für die Schützen mit ihrer Königsparade, bei der das Wetter mitspielte und alle trocken blieben. Traditionell fand an diesem Abend auch noch der Ball der Korpskönige statt.