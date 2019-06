Bürgerschützen feiern mit Freunden und Feuerwerk : Erfttaler Regiment wächst weiter

Bestens gelaunt zeigten sich die Erfttaler Schützenmajestäten Horst und Corina Lühr beim Vorbeimarsch. Foto: Andreas Woitschützke

Erfttal Zum Schützenfest für Horst und Corina Lühr formiert sich ein neuer Hubertuszug.

Die Erfttaler Bürgerschützen stellen sich neu auf und gehen neue Wege, um den kleinen aber familiären Verein weiter zu beleben. Mit dem traditionellen Schützenfest lockten sie die Erfttaler auf die Festwiese, um gemeinsam zu feiern.

Vier Tage lang stehen im Ortsteil die Herren und Damen im Mittelpunkt, denn in Erfttal dürfen auch die Damen aktiv werden und auf den Königsvogel schießen. Beim jüngsten Wettkampf aber setzte sich Horst Lühr an der Vogelstange durch. Mit seiner Frau Corina darf er sich jetzt ein Jahr lang als Majestät ansprechen lassen.

Nicht zu überhören war der Start am Freitag, mit Böllerschüssen ging es los. An den Fackelzug schloss sich der Königsehrenabend an, dem am Samstag – nach nach Biwak und Umzug – der Krönungsball für Horst und Corina Lühr folgte.

Zum zweiten Mal konnte der noch frisch gewählte Oberst Christian Schlangen an der Spitze reiten. Über Umwege hat es den Kaarster zu den Erfttalern geführt. Was ihn in den Neusser Süden lockt, ist die familiäre Atmosphäre. Mit dem letztjährigen König, Walandis Siafkos, hat er auch einen neuen Adjutanten an seiner Seite. Gemeinsam mit Präsident Frank Buchholz wollen sie möglichst viele Erfttaler für den Verein gewinnen. Das Konzept scheint zu greifen, denn mit dem neuen Hubertuszug „Immer Bereit“ marschieren zehn neue Schützen mit.