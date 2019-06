Schützenfest in Neuss- Hoisten : Zwei Geschwister sitzen auf dem Königsthron

Mit Markus und Anja Lutter regieren erstmals Geschwister. Foto: Hubertus-Bruderschaft

Markus und Anja Lutter repräsentieren beim Schützenfest an diesem Wochenende die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft.

Von Christoph Kleinau

Was haben Jörn Neßlinger, Michael Albertz, Sascha Ernst und Stefan Schiffer gemeinsam? Sie erleben das Schützenfest der Hoistener St.-Hubertus-Schützenbruderschaft an diesem Wochenende in neuer Funktion, treten als Oberst, Major der Scheibenschützen, Edelknabenführer oder als Vorsitzender des gerade 100 Jahre alt gewordenen Tambourcorps Hoisten an. Ihr Premierengefühl können sie mit Markus Lutter teilen, auf den vom Böllern am Samstag an aber deutlich mehr Augen gerichtet sein werden. Denn der 41-jährige Landwirt repräsentiert als Schützenkönig.

Schützenkönige hatte die Bruderschaft in ihrer mehr als 350-jährigen Geschichte schon viele und auch Lutters waren schon darunter. Friedrich Wilhelm Lutter etwa, Vater der aktuellen Schützenmajestät, repräsentierte vor genau 20 Jahren. Doch noch nie stand an der Spitze des Regiments ein Geschwisterpaar. Markus Lutter änderte das, als er seine zwei Jahre ältere Schwester Anja an seine Seite berief. Beide haben mitunter auch beruflich miteinander zu tun, denn seit Markus Lutter im Jahr 2010 den bäuerlichen Betrieb seines Vaters übernommen hat, hilft ihm die im Steuerfach bewanderte Schwester bei der Buchhaltung.

Beim Vogelschießen im vergangenen Jahr konnte Lutter mit dem 19. Schuss seinen Mitbewerber Stefan Schiffer aus dem Rennen schlagen, jetzt neigt sich seine Regentschaft selbst dem Ende zu. Am Montag, 17. Juni, nämlich ermittelt die Bruderschaft einen neuen König. Das Regiment, für das an diesem Tag nur der Besuch eines Gottesdienstes mit anschließendem Frühschoppen im Dienstplan steht, tritt dazu um 16.45 Uhr an. Proklamiert wird der neue König gleich nach dem Wettkampf im Festzelt, bevor es mit dem Bürgerball weitergeht. Seine Krönung am Dienstag (ab 20 Uhr) beschließt dann das viertägige Heimatfest.