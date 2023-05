St.-Sebastianusschützen Neuss-Furth Die Neusser Furth feiert ein grandioses Schützenfest

Am Sonntag hatte der stellvertretende Bundesschützenmeister Jörn Neßlinger alle Hände voll zu tun. Es galt, hohe Auszeichnungen zu vergeben. Über das St. Sebastianus Ehrenkreuz freuten sich Stefan Nollen und Dirk Buschhüter. Den Hohen Bruderschaftsorden bekamen Harald Deuss, Christian Wimmers, Tom Schneider, Ulrich Liebscher und Christoph Golasch verliehen. Der Jungschützenverdienstorden in Silber, eine höchst seltene Auszeichnung, ging an Tobias Kinna. Ebenfalls eine sehr hohe Auszeichnung ist das Schulterband zum Sebastianus-Ehrenkreuz. Darüber freute sich Hans-Werner Prinz, der als Tausendsassa in der Bruderschaft gilt. Ein Aktivposten, der immer da anpackt, wo Hilfe benötigt wird. Er beklagte. „Ich war nicht dabei, als der König seine Orden verteilt hat.“