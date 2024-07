Nach erfolgreicher Premiere 2023 Neusser Schützen streamen Fackelzug und Königsparade in Eigenregie

Die Neusser Bürger-Schützen feiern am 25. August ihren Höhepunkt des Schützenjahres: die Königsparade zu Ehren von Christoph Heusgen. Wer nicht auf dem Markt dabei sein kann, muss trotzdem nicht auf die stimmungsvollen Bilder verzichten. Der Neusser Bürger-Schützen-Verein – so teilten die Verantwortlichen jetzt mit – überträgt nämlich in Zusammenarbeit mit dem Grenadierzug „Net Kalle – Donn“ neben dem Fackelzug am Samstagabend die Königsparade in einem kostenlosen Livestream. Dieser wird über www.schuetzenfest-neuss.com und den Youtube-Kanal von „Net Kalle – Donn“ abrufbar sein.