Bürgerversammlung stellt Weichen Richtung Schützenfest in Neuss Zog-Zog und zwei Königsbewerber

Bei der Bürgerversammlung „Zog-Zog“ am Samstag hatten die Frauen die Mehrheit – zumindest was die zehnköpfige Abordnung des Hauptausschusses angeht, der seit 2019 auch weibliche Stadtverordnete angehören dürfen. Im Saal der Stadthalle selbst fehlten sie. Noch. Aber ab dem nächsten Jahr dürfen auch Frauen mit über die Frage abstimmen, ob in Neuss Schützenfest gefeiert wird. Platz wäre schon jetzt gewesen, denn ganze Tischreihen blieben Samstag leer. Aber stimmkräftig waren die etwa 250 Bürger, die Schützenpräsident Martin Flecken als „die Treuesten der Treuen“ lobte, als sie mit dem Ruf „Zog-Zog“ die letzte Weiche Richtung Schützenfest stellte.