Schützenfest 2024 in Hoisten Gruß an den König „mit grün-weißem Herzen“

Jan Tenberken mag der jüngste Schützenkönig der Vereinsgeschichte sein, ein Profi ist er trotzdem. Quasi seit dem Tag seiner Geburt gehört er – wie viele aus der Familie – dem Hubertuskorps an, in dem er 2009 mit Freunden den Zug Hubertusfalken gründete. Aktuell amtiert Tenberken als Korpsspieß. Geboren wurde er am Kirmessamstag in Hoisten, konnte fast jeden seiner Geburtstage auf dem Schützenfest feiern und sammelte Titel auf Titel: Edelknabenkönig 2008, Pagenkönig 2009, Schülerprinz 2011, Jungschützenprinz 2017 – und nun Schützenkönig. Sein Geld verdient er als Industriekaufmann bei der Firma Schindler, und sein Hobby ist der Sport. Einen „König mit grün-weißem Herzen“ nennt ihn Frank Baumann, Geschäftsführer beim SV Werder Bremen, der dem Werder-Fan in Hoisten im Namen des ganzen Vereins einen Gruß zum Fest geschickt hat.