Schützenfest in Neuss Frauenpower bei der Königsparade

Die 3M-Chefin Christin Schack, freut sich dabei zu sein. „Es ist ganz toll“, sagt sie, das gesamte Schützenwesen nimmt sie als sehr gesellig war. Angesprochen auf ihre Rolle als erster weiblicher Ehrengast antwortet sie: „Bisher habe ich die Schützen als offen, respektvoll und empathisch erlebt und ich habe keinerlei Bedenken, dass der Verein weiterhin die richtigen Entscheidungen trifft.“ Die Wahl ihres Kleides ist übrigens kein Zufall, wie sie verrät. Im Gegensatz zu den männlichen Einmaligen Ehrengästen, denen Frack und Zylinder nahegelegt werden, gibt es für Frauen keine Vorschriften. Sie selbst habe sich so für ein buntes Kleid entschieden – um einen Farbklecks zwischen die schwarzen Anzüge zu bringen, wie sie sagt. „Gleichzeitig wollte ich mich aber auch nicht einmischen, sondern anpassen und die Traditionen achten“, erzählt sie. So habe sie einen schwarzen Hut, in Anlehnung an einen Zylinder, gewählt.