Mit dem Auto zum Fest nach Neuss 2023 Anfahrt, Straßensperren und Parkhäuser beim Schützenfest

Die City-Parkhäuser „Rheintor“ (Rheinstraße), „Niedertor“ (Adolf-Flecken-Straße) und „Tranktor“ (Europadamm/Hessenstraße) werden zwischen Freitag, 25. August, und Mittwoch, 30. August, durchgehend geöffnet sein. Die Verkehrsregelung wird durch die Polizei so erfolgen, dass die Parkhäuser „Niedertor“ und „Tranktor“ durchgängig angefahren werden können. Die Zufahrt zum Parkhaus „Rheintor“ wird am Montag, 28. August, während des Schützenzugs am Nachmittag nicht möglich sein. Die Ausfahrt in Fahrtrichtung Rheintorstraße jedoch bleibt geöffnet. Die Öffnungszeiten der „Rathausgarage“ sind neben weiteren Informationen unter cityparkhaus-neuss.de verfügbar. Die Rathausgarage kann an allen Tagen über die Wilhelm-Kallen-Straße angefahren werden, die Einfahrt muss mindestens eine Stunde vor Beginn der Schützenzüge erfolgt sein, die Ausfahrt ist erst nach Beendigung der Schützenzüge möglich. Vom 26. bis einschließlich 29. August gilt in allen vier Parkhäusern ab 7 Uhr ein Sondertarif von pauschal 3 Euro. Dieser gilt auch für Fahrzeuge, die über Nacht stehen bleiben und bis 7 Uhr am nächsten Morgen abgeholt werden.