Reaktionen auf Absage in Neuss : Breuer plant Einberufung eines Schützengipfels

Neuss Das Neusser Schützenfest fällt aus, das Neusser Schützenbräu aber wird es geben. Bei der Privatbrauerei Bolten hat Komiteemitglied Markus Jansen erneut eine Spezialabfüllung bestellt, die ab Mai in den Handel kommen soll - allerdings nur in kleinerer Menge und ausschließlich auf Flasche gezogen.

Bürgermeister Reiner Breuer versteht die Betroffenheit in der Schützenhauptstadt Neuss gut und will deshalb zeitnah einen Schützengipfel einberufen. Mit den Vorständen soll darüber geredet werden, was noch möglich ist, sollte die Kontaktsperre weiter gelockert oder gar ganz aufgehoben werden. Unabhängig davon richtet Schützenpräsident Martin Flecken einen Wunsch an alle Schützen: „Ich fände es schön, wenn an den Tagen der Wonne Treffen in kleinerer Runde stattfinden - soweit das erlaubt ist.“