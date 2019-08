Schützenfest Neuss : Grenadiere: Kinder bauen Integrationsfackel

Die Integrationsfackel der „Nüsser Divergenten“ ist (fast) fertig. Schützen und Kinder aus dem Barbaraviertel sind stolz auf ihr gemeinsames Werk, das sie jetzt in der Zietzschmann-Halle erstmals der Öffentlichkeit präsentierten. Ganz links Holger Körner aus der Projektleitung, der den Kontakt zur Fritz-Henkel-Stiftung herstellte. Foto: L. Baten. Foto: Ludger Baten

Neuss Die Zietzschmann-Halle lockt Mädchen und Jungen aus dem Barbaraviertel. Die helfen dem Zug „Nüsser Divergenten“ beim Gestalten einer Großfackel. Ein integratives Brückenbau-Projekt, das die Fritz-Henkel-Stiftung fördert.

Damian, Davina, Emelie, Jonathan und Verenice umrunden aufgeregt die Pappkameraden in Uniform, mit ihren Handflächen drücken die Kinder der Wagenrückseite ihre Signierung auf: „Vielfalt bereichert, denn das Leben ist bunt!“ Eine Mischung von Vorfreude und Stolz macht sich in der Zietzschmann-Halle breit. An der Düsseldorfer Straße entstehen vierzig Großtransparente für den Fackelzug, eine unter allen ist das berührende Ergebnis eines beispielhaften Integrationsprojektes. Mädchen und Jungen aus dem Barbaraviertel haben mit den Grenadieren die Vielfalt-Fackel gebaut – ermöglicht durch Zuwendungen der Fritz-Henkel-Stiftung aus Düsseldorf.