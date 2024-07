Neusser Bürger-Schützen-Verein Schützenbüro verlässt Haus Rottels

Denn mit der Bürgerversammlung „Zog, Zog“ am Samstag, 13. Juli, in der ab 19 Uhr in der Stadthalle darüber abgestimmt wird, ob in diesem Jahr Schützenfest gefeiert wird, tritt der NBSV in die heiße Phase der Festvorbereitung. Und zwei Tage danach beginnt die Ausgabe der Aktivenkarten, zu der jeder Zug mindestens einen Kameraden ins Schützenbüro schicken muss. „Bitte denkt beim Abholen an die neue Adresse“, mahnt etwa Christoph Sturm in einem Rundschreiben an alle Züge des Grenadierkorps.