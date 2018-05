Neuss: Schützen und Gäste begegnen sich beim NGZ-Treff

Ex-König Loebelt und Kreisdirektor Brügge (r.). Foto: AT (3), Lue (3)

Neuss Der 11. NGZ-Stammtisch im Further Zelt: Bei Bier und Musik kommen aktive Marschierer und Besucher ins Gespräch.

NGZ-Stammtisch. Darunter viele Schützen mit König Christoph und Königin Anne an der Spitze, sie wurden begleitet von Präsident Jochen Hennen und Oberst Heiner Ringes. Doch es kamen auch viele Gäste ohne Uniform. So Kreisdirektor Dirk Brügge, der nun in der Neusser Nordstadt wohnt, oder Monika Mertens-Marl, die Vorsitzende der CDU-Nordstadtkonferenz. Sie traf Sascha Karbowiak. Der SPD-Chef trug als Aktiver allerdings Uniform.