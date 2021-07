Brauchtum in Neuss : Schützen starten einen Song-Wettbewerb

Der Schützenlustzug „Kettepöschkes“ bei der Aufnahme des Musikvideos im Brauerei-Ausschank „Im Dom“ in Neuss. Foto: Daniel Heidemann

Neuss Mit einem Musikwettbewerb soll die Zeit überbrückt werden, bis in Neuss wieder „richtig“ Schützenfest gefeiert werden kann. Die Idee dazu hatte der Schützenlustzug „Kettepöschkes“. Wie man mitmachen kann.

Das Neusser Schützenfest muss in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie erneut ausfallen. Doch obwohl die „Tage der Wonne“ den Neussern fehlen, ist es für die Schützen noch lange kein Grund, den „Kopf in den Sand“ zu stecken. Stattdessen setzen sie auf Kretaivität. Eine besondere Idee hatte jetzt der Neusser Schützenlustzug „Kettepöschkes“ (gegründet 1984), angeführt von Oberleutnant Markus Buffen: „Wenn wir schon nicht marschieren und ausgelassen feiern dürfen, dann können wir zumindest gemeinsam singen und im kleineren Rahmen feiern.“ Und was braucht man dazu? Musik!

So entstand die Idee, einen eigenen Song über die Geschichte des Schützenzugs zu schreiben. Frank Heidemann, Gitarrist, Sänger und Mitglied bei den „Kettepöschkes“, setzte die Idee in die Tat um. „För Üch (Lieblingszog)“ heißt der in rheinischem Dialekt geschriebene Song, der von einem „Kettepöschke“ handelt, was auf Neusser Platt so viel wie „Löwenzahn“ oder auch „Pusteblume“ heißt. Der Zugname geht zurück auf die Fernseh-Reihe „Löwenzahn“, die bei jungen Leuten sehr beliebt war. Das Musikvideo zum Song wurde im Brauerei-Ausschank „Im Dom“ in Neuss aufgenommen und ist im Internet auf Youtube abrufbar.

Da der Song so gut ankam und die Umsetzung so viel Freude gemacht hat, trat der Schützenzug in Kontakt mit der Corpsführung der Neusser Schützenlust und schlug einen „Neusser Schützensong-Contest“ vor. Und, wie die „Kettepöschkes“ mitteilen, das kam an. André Uhr, Major der Neusser Schützenlust, war von der Idee sofort begeistert: „Als ich den Song und das Video zum ersten Mal gehört und gesehen habe, hatte ich ein richtiges ‚Gänsehaut-Feeling‘. Das Lied spiegelt exakt wider, was unser Schützenwesen aus- und wertvoll macht, nämlich das füreinander Einstehen in der Gemeinschaft der Schützen und ihrer Familien.“ Auch Martin Flecken, Präsident des Neusser Bürger-Schützen-Vereins, unterstützt die Idee: „Ich bin mir sicher, dass viele andere Neusser Schützenzüge eine ähnliche Geschichte zu erzählen haben, und freue mich schon auf viele individuelle und kreative Beiträge.“

Schützenzüge, die an einer Teilnahme interessiert sind, sollten ihren Song und ein Musikvideo bis zum 30. November 2021 einsenden an: neusser-schuetzensong-contest@gmx.de. Teilnahmeberechtigt sind alle Züge, die 2021 aktiv beim Neusser Bürger-Schützen-Verein gemeldet sind beziehungsweise die eine Teilnahme am Schützenfest 2022 planen. Eine Jury, unter anderem bestehend aus dem Präsidenten des Neusser Bürger-Schützen-Vereins, Martin Flecken, dem Major der Neusser Schützenlust, André Uhr, und dem Leiter der Further Musikschule, Peter Damaschke, wird die drei besten Einsendungen prämieren. Die Gewinner werden beim nächsten Neusser Bürger-Schützenfest ausgezeichnet und dürfen ihren Song auf einer Bühne „live“ vortragen.

(NGZ)