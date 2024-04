Sebastianus-Schützenbruderschaft Neuss-Furth Heiner Ringes vor dem Silberjubiläum als Oberst

Der eigentliche Oberstehrenabend startet um 18 Uhr im Festzelt auf dem Further Kirmesplatz. Er wird traditionell mit der zweiten Generalversammlung der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Neuss-Furth verbunden, in deren Verlauf Oberst Heiner Ringes durch die Festversammlung in seinem Amt bestätigt werden soll. So steht es in der Tagesordnung. „Dieser Oberstehrenabend ist von besonderer Bedeutung“, sagt Vereinssprecher Thomas Loebelt, „denn Oberst Heiner Ringes wird in diesem Jahr zum 25. Mal das Further Regiment anführen.“