Neuss: Schützen feiern bei bestem Wetter

Neuss Technische Defekte konnten der guten Laune in Grefrath nichts anhaben.

Es muss nur etwas schieflaufen, und schon ist Stimmung garantiert. So geschehen beim gestrigen Biwak der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft im Festzelt an der Lüttenglehner Straße: Kurzfristig streikte das Mikrofon, so dass Oberst Arndt Elsemann und Präsident Reiner Kivelitz ihre Stimmbänder arg strapazieren mussten, um die zahlreichen Gäste aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung, Schützen-Abordnungen mit einer Menge Königssilber aus Holzheim, Büttgen, Holzbüttgen, Büttgen-Vorst, Lanzerath und Lüttenglehn willkommen zu heißen. Natürlich stand König Rolf II. Nilgen samt Ministern Rene und Tom Nilgen im Mittelpunkt.

Traditionell beginnt das Schützenfest in Grefrath mit dem samstäglichen Umzug der Kindergartenkinder; als Königspaar voran: Nina und Jayden. Das erste Antreten des Regiments mit Umzug und Gedenken am Ehrenmal und ein Tanzabend mit der Band "Klangstadt" rundete den Start ab. Der Frühschoppen am Sonntagmorgen gilt immer auch den Jubilaren und neuen Ordensträgern. Thomas Schröder, Stellvertretender Bezirksbundesmeister des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften, ehrte Frank Hermkes, Frank Schiffer und Ingo Bühren mit dem Silbernen Verdienstkreuz. Das Ehrenkreuz des Sports in Bronze überreichte er an Markus Rösning. Die Jungschützen Stefan Weiske und Niklas Wichmann erhielten den Jugend-Verdienstorden in Bronze.