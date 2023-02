Marie-Curie-Gymnasium Neuss Bundespreis für Video über Iran-Proteste

Jubel im Marie-Curie-Gymnasium: Mit einem Videobeitrag zur politischen Lage im Iran und den Protesten gegen das dortige Regime hat sich eine Schülergruppe an einem Wettbewerb der Bundeszentrale für politische Bildung beteiligt – und einen von nur zwei ersten Preisen errungen. Am Montag wurden sie damit in der Schule überrascht.