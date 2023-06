Schulpolitik in Neuss Schülerdelegierte fordern mehr Mitsprache

Die Wenigsten werden es mitbekommen haben, aber in Neuss tagte jetzt eine Bezirksdelegiertenkonferenz. Was nach großer Politik klingt, war eine Versammlung von Schülervertreterinnen und -vertretern, die Schulen in Neuss und im Kreis besuchen. Politisch wurde es aber durchaus, in der Konferenz, die in der Janusz- Korczak Gesamtschule stattfand, stellten die etwa 25 Teilnehmenden drei deutliche Forderungen an die Politik.