Schülerspezialverkehr in Neuss Neuer Sicherheitsstandard für Schulbusse

Dafür gab es am Mittwoch Lob von der Schuldezernentin Ursula Platen. Die neuen Assistenzsysteme würden die Sicherheit auch der Schüler erhöhen, die parallel zum Bus zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, sagte sie. Und sie würden den Fahrern helfen, weil die Geräte auf Verkehrsteilnehmer hinweisen, die sich in einem toten Winkel aufhalten, also für den Mann oder die Frau am Steuer nicht erkennbar sind.