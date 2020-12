Aktion in Neuss : Schüler sammeln für Obdachlose

Neuss Alle Klassen des Humboldt-Gymnasiums beteiligten sich an der Aktion. Gespendet wurde unter anderem warme Kleidung, Masken und Süßigkeiten.

Im vergangenen Jahr sammelte das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium das erste Mal für Menschen ohne Obdach. Und das war auch in diesem Jahr der Fall, die Bereitschaft sogar noch größer. Viele Familien packten Taschen und Pakete mit allen Dingen, die Menschen ohne Obdach in ihrem Alltag gebrauchen können. So kam einiges bei der Spendenübergabe am Freitag Morgen zusammen: warme Kleidung wie Jacken und Socken, Masken, Duschgel, Desinfektionsmittel, Süßigkeiten, 150 Decken und vieles mehr.

Zusätzlich war es den Schülern wichtig, persönliche Grüße zu schreiben. Um die 50 Grußkarten sind es geworden. Vielleicht, weil der Film über die Aktion im vergangenen Jahr (zu sehen auf youtube unter dem Link https://www.youtube.com/watch?v=3W0e0F52L0w oder im WDR am 21. Dezember ab 22.15 Uhr unter dem Titel „Nataschas Weihnachtswunder“) auch die Menschen zeigt, an die die Spenden gehen. Klar wird, dass sie in der Weihnachts- und Winterzeit nicht nur mit dem kalten Wetter kämpfen. Die Humboldt-Schülervertretung ist begeistert, dass in diesem Jahr alle Klassen gespendet haben. Natascha von Dongen, ehemalige Schülerin des Gymnasiums, startete das Projekt, dem die Schule nun zum zweiten Mal folgt. Sie sammelt die Spenden für den Verein Vision in Köln. Bei der Übergabe am Freitag waren einige dabei: von der Schülervertretung, stellvertretend für alle Schüler der Schule, Leonie Kir und Nikolaus Kons, mehrere SV-Lehrerinnen sowie der Schulleiter Markus Wölke und seine Stellvertreterin und natürlich Natascha von Dongen, die das Projekt ins Leben gerufen hat. Vom Vison war der Geschäftsführer, David Tepr, gekommen und die Kontaktladenkoordinatorin Milena Franck.