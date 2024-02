Radweg im Westen von Neuss blockiert Schranke am Eselspfad bis zum Herbst dicht

Aber damit ist die Stadt auch mit den guten Nachrichten in dieser für Radfahrer und Spaziergänger ärgerlichen Angelegenheit schon am Ende. Denn die gute Nachricht bestätigt nur, dass es keine schnelle Lösung geben wird. Von einer mobilen Schrankenanlage, die die Bahn nach Sperrung der Querung in Aussicht gestellt hatte, ist längst keine Rede mehr. „Die Bahn hält eine mobile Schranke für möglich, aber nicht für erforderlich“, sagt Sascha Karbowiak (SPD) verärgert. Begründung: Es gebe schließlich eine beschilderte Umleitungsstrecke über den Konrad-Adenauer-Ring.