Explodierende Kakaopreise Bleibt der Schokohase in Neuss noch bezahlbar?

Egal ob in der klassischen Vollmilch-Variante, in Zartbitter oder mit Füllung – der Schokohase gehört für viele Neusser zum Osterfest dazu. Doch wer auf das süße Präsent nicht verzichten möchte, muss womöglich bald tiefer in die Tasche greifen. Denn eine wichtige Zutat für Schokolade hat sich zuletzt so stark verteuert wie seit gut 20 Jahren nicht mehr: Die Importpreise für Kakaobohnen und Kakaobohnenbruch sind im Januar um 73,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Diese Preissteigerungen beim Import von Kakao dürften sich auch auf die Erzeugerpreise für hierzulande hergestellte Schokolade auswirken.