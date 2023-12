Neusser Schlittschuh-Klub Großes Comeback auf dem Eis mit der Weihnachtsgeschichte

Rund 2500 Besucher kamen am vergangenen Sonntag in die komplett ausverkaufte Eissporthalle, um an der Premiere teilhaben zu können. Unter ihnen auch Bürgermeister Reiner Breuer mit seiner Familie und Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. In der Eissporthalle wird in diesem Jahr die Weihnachtsgeschichte frei nach Charles Dickens aufgeführt. Die Geschichte handelt von Ebenezer Scrooge, der im 19. Jahrhundert in London lebt. Herr Scrooge ist ein alter, reicher, gefühlskalter und geiziger Kaufmann, der glaubt, dass Reichtum das Wichtigste auf der Welt ist.