Kameradschaftliche Vereinigung Sonnige Parade beim Schützenfest in Schlicherum

Bei der Jubilar-Ehrung am Sonntagvormittag, die in den vergangenen drei Jahren nicht stattfinden konnte, durften Hubert Klein, Franz Stefan Nowak, Hubert Willkomm und Manfred Nowak auf 60 Jahre Vereinsmitgliedschaft zurückblicken und sich von der Festgemeinschaft endlich gebührend feiern lassen. Die große Parade durch Schlicherum am Nachmittag mit allen Schützen und Korps fand bei bestem Wetter statt und lockte auch Begeisterte aus den umliegenden Dörfern an. Zum abendlichen Ball der Könige, bei dem der König des letzten Schützenjahres, Sascha Dziazko, noch einmal symbolisch verabschiedet und der neue König, Robert Soemers, gekrönt wurde, herrschte ebenfalls großer Andrang.