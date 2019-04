Großer Musikabend in Neuss : Schlaraffen bieten gratis „Klassik pur“

Großer Musikabend in Neuss

Ein öffentliches Konzert mit Werken von van Beethoven über Mozart bis zu Wagner. Die Besucher erwartet ein mehr als zweistündiges Programm.

Wer humorvoll ist und klassische Musik mag, dem bietet sich am kommenden Samstag, 13. April gleich in doppelter Hinsicht eine besondere Gelegenheit: Erstens gewährt der Männerbund Schlaraffia der Öffentlichkeit einen Blick in sein facettenreiches von Streichen geprägtes Schelmenreich. Das geschieht sehr selten. Zweitens gestalten die Schlaraffen mit eigenen Kräften – darunter viele ausgebildete Sänger und professionelle Musiker – ein Konzert.