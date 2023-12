So arbeiten Schiedspersonen Streit ist ihr Fachgebiet

„Mit dem kann man nicht reden“, ist einer der häufigsten Sätze, den Gabriele Kirschbaum hört. Dabei ist das genau ihre Aufgabe als Schiedsfrau der Stadt Neuss: Menschen ins Gespräch zu bringen. Seit 23 Jahren ist sie als eine von insgesamt 18 Schiedspersonen dafür zuständig, Konflikte in ihrem Bezirk Reuschenberg/Selikum zu schlichten. Insgesamt werden in Neuss 40 bis 50 Schlichtungen pro Jahr geführt. Denn wenn es zu Streitigkeiten in der Nachbarschaft kommt, ist der Anwalt oder das Gericht nicht zwangsläufig der erste Ansprechpartner.