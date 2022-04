Schenkung für Neusser Gemeinde : Ein neuer textiler Schatz für St. Josef

Küster Karlo Horwat und sein Amtsvorgänger Norbert Braun (r.) haben einen schönen Platz für das neu gestiftete Altartuch gefunden. Seit Gründonnerstag schmückt es einen Seitenaltar von St. Josef. Foto: Judith Michaelis (jumi)

Neuss-Nordstadt Aus dem Nachlass ihrer Großmutter hat Brigitte Böhmer der Gemeinde ein neues Altartuch gestiftet, nun wird es in der Kirche gezeigt. Die Zahl der Textilien, um die sich Karlo Horwat als kümmert, ist damit um ein Attraktion reicher.

Karlo Horwat, seit 2019 Küster an der Nordstadtpfarre St. Josef, hat ein neues und zugleich sehr altes Kleinod für Gründonnerstag und die Ostertage auf den Seitenaltar der Kirche an der Gladbacher Straße gehängt: Nach der Messe vom letzten Abendmahl Jesu wurde das Allerheiligste in einer schlichten Prozession dorthin gebracht. Das Kleinod ist ein Geschenk von Brigitte Böhmer, einem Mitglied in der katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd). Ihre Oma hat es angefertigt, gestickt und mit Spitzen versehen.

Damit dürfte das Altartuch, das den Katholiken im Seelsorgebereich Neuss-Nord schon mit dem Oster-Pfarrbrief als jüngster Neuzugang zu den textilen Schätzen der Gemeinde bildlich vor Augen geführt worden war, etwa 80 Jahre alt sein. Zum Besitz der Gemeinde gehört es seit dem Neujahrsfrühstück, nun hat Karlo Horwat die Stickerei als Antependium (Vorhang) auf den Seitenaltar gelegt.

Info Die liturgischen Farben der Gewänder Anlass Liturgische Farben sollen Charakter und Stimmung kirchlicher Riten ausdrücken und unterstreichen. Sie finden sich am Altar und im Priestergewand. Farben Verwendet werden Grün, Violett, Rot, Schwarz und zu Ostern Weiß – als Farbe des Lichts.

Antependien – sie wurden auch „vestus altaris“ (Altarkleid) genannt – waren seit dem vierten Jahrhundert als Altar- oder Kanzelbehang beliebt. Seit 1570 war in der katholischen Kirche ein solcher Stoffbehang sogar vorgeschrieben. Entsprechend künstlerisch wertvolle liturgische Behänge sind heute oftmals in Museen zu bewundern.

„Das Geschenk für St. Josef ist reine Handarbeit, eine Fertigkeit, die früher verbreiteter war als heute. Es diente wahrscheinlich als Schmuck zu einem Hausaltar an Fronleichnam“, wertet der frühere Küster und Pfarrsekretär Norbert Braun den neuen Altarbehang. Dafür spricht auch, dass unter den Worten „Gelobt sei Jesus Christus“ neben Blumenschmuck eine Monstranz in das Tuch gestickt ist. Tatsächlich steht das Fronleichnamsfest in ganz enger Verbindung zum Gründonnerstag, seit es mit dem vierten Laterankonzil (1215) neben dem Gründonnerstag als Fest zur weiteren Verehrung des Leibes und Blutes Christi eingeführt wurde. Der Altarbehang ist weiß, was – mehr oder weniger bewusst – eine weitere Übereinstimmung mit dem Gründonnerstag bedeutet, denn dieser wird vielfach „weißer Donnerstag“ genannt. Brigitte Böhmer stellt noch etwas fest: „Solche, damals vorgeschriebene Stoffbehänge mussten faltenlos sein. Darauf hat meine Oma immer geachtet.“