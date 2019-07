Patronatstag in Neuss : Scheibenschützen feiern Jakobustag und ihren Spieß Schultz

Das Schulterband für Scheibenschützen-Spieß Axel Schultz (Mitte); es gratulieren (v. l.): Kallen, Vossen, Schlune, Kaiser und Kleine. Foto: Ludger Baten

Neuss Die heiße Phase der vorschützenfestlichen Zeit hat begonnen. Viele Ehrungen bei der Morgenfeier. Präses Robert Kleine nimmt Standortbestimmung vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Ludger Baten Von Ludger Baten Autorendetails aufklappen Ludger Baten (lue-) ist Chefreporter der Neuß-Grevenbroicher Zeitung. zum Autorenprofil

Axel Schultz ist gerührt. Das Schulterband zum St.-Sebastianus-Ehrenkreuz schmückt ihn. Stehend applaudieren die Scheibenschützen ihrem Spieß, die Führungsriege um Oberschützenmeister Robert Schlune und dessen Vorgänger Hermann-Josef Kallen umarmen ihn. Selten löst eine Auszeichnung, selbst diese, die zu den höchsten Ehren im Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften zählt, solche Emotionen aus.

Eine Erklärung lieferte Robert Hoppe (Gindorf), der als stellvertretender Diözesanbundesmeister die Ehrung vornahm. Schultz’ Engagement beschränke sich nicht nur „auf drei, vier Schützenfest-Tage“, begründete er die Entscheidung, sondern setze sich über das ganze Jahr hinweg für die Bruderschaft ein. Seit 37 Jahren ist Schulz bei den Neusser Scheibenschützen, seit 36 Jahren gehört er der Zugleitung an, als Spieß sorgt er für den adretten Auftritt beim Schützenfest, trainiert die Schießsport-Jugend, packte beim Umbau des Scheibenhauses an. Axel Schultz ist nicht nur Scheibenschütze, er lebt die Scheibenschützen-Gesellschaft, neben den Hubertusschützen die zweite Bruderschaft im Regiment und zugleich die älteste Schützeneinheit in der Stadt. Sie feierte am Donnerstag, am Namenstag des Apostels Jakobus, bereits ihren 604. Patronatstag.

Info Schießmeister Jansen ist neuer Jakobuskönig Foto: Andreas Woitschützke Unter dem Jubel seiner Kameraden von den Scheibenschützen wurde er am Donnerstagabend noch auf dem Scheibenstand proklamiert: Schießmeister Bert Jansen (54), Leiter des Berufskollegs BTI im Hammfeld, zeigte sich so treffsicher, dass er sich als neuer Jakobuskönig feiern lassen konnte. Mit ihm freuen sich Frau Susanne und zwei Kinder.

Die Scheibenschützen sind alljährlich das erste Korps, das nach „Zog-Zog“ in Schützenformation durch die Straßen zieht. Die Bruderschaft nimmt aber nicht nur Feierrhythmus für das anstehende Schützenfest auf, sondern nutzt den Patronatstag auch immer zu einer Standortbestimmung. Als Wegweiser versuchte sich dabei einmal mehr Präses Msgr. Robert Kleine.

Der Kölner Stadt- und Domdechant, dessen Elternhaus im Dreikönigenviertel steht, hatte bereits am Morgen gemeinsam mit Oberpfarrer Msgr. Guido Assmann die Festmesse in der Quirinuskirche zelebriert.

In seiner Ansprache bei der Morgenfeier im Sparkassen-Forum spürte Kleine Bibel-Passagen auf, die Ratschläge zum Umgang mit der Hitze bereithalten. Über die Hitze – auch im Sinne von „Hitze der Ereignisse“ – schlug er den Bogen zu den Oasen des Lebens in einer Welt der lebensfeindlichen Wüsten. Er kam zu dem Schluss, dass Bruderschaften solche gesellschaftlichen Oasen seien, in der die Botschaft der Nächstenliebe gehört, in der Wertschätzung gewährt werde und in der sich die Mitglieder Zeit für einander nehmen. So schloss sich der Kreis: Offenbar wurde die Ehrung für Axel Schultz als Auszeichnung für einen verstanden, der in, für und mit dieser Oase lebt, die Scheibenschützen-Gesellschaft Neuss heißt.