Neue Spielzeit in Neuss : Schauspiel-Premiere im Theater am Schlachthof Neuss

Nordstadt 25 Jahre Theater am Schlachthof (TaS): „Wenn man Jubiläum feiert, dann muss das Theater darauf abheben“, sagt der künstlerische Leiter Markus Andrae und wirbt gleich für die erste Schauspiel-Premiere.

Am 25. Oktober präsentiert das Seniorenensemble „Die Herbstfalter“ seine Abschlussarbeit „Was glaubst du denn?“ Die acht Spieler begeben sich an Bord des Kreuzfahrers „Sink Positive“ und machen sich auf die Suche nach dem Sinn des Lebens. Der „Sinn des Lebens“ ist zugleich der rote Faden, der sich durch das Jubiläumsprogramm zieht.

Natürlich gibt es in der neuen Spielzeit ein Wiedersehen mit der „Rathauskantine“: die 24. Ausgabe startet am 15. November, die 25. Ausgabe im Mai nächsten Jahres. Speziell beim Kindertheater gibt es bis auf „Froschkönig“ (ab 9. Februar 2020) vor allem Wiederaufnahmen. „Die bisherigen Stücke laufen so gut, dass sie weitergeführt werden“, sagt Andrae, der auch an einer Krimikomödie „Sherlock Holmes“ (ab 28. Februar 2020) schreibt. „Ich kann versprechen, der Fall wird gelöst: Neuss bleibt sicher!“ verrät der Autor.